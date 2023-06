Caivano, in via Rosselli nasce il Comitato No Antenne

L’antenna in via Rosselli a Caivano non passa inosservata agli occhi dei cittadini e nasce il Comitato No Antenne. In queste ore, prende il via la costituzione del gruppo e, in contemporanea, la raccolta firme per la petizione. Sono decisi ad andare avanti in questa battaglia per ottenere lo stop e le risposte che cercano.

Poche ore fa, si è tenuta una riunione della Commissione Garanzia e Controllo che vuole chiarimenti. Per la prossima settimana è previsto un altro incontro.

Il presidente della Commissione Gaetano Ponticelli ha spiegato: «Dopo un'ampia discussione, facendo rilevare delle incongruenze, siamo convenuti di venir in possesso di tutta la documentazione per poi aggiornarci per la settimana prossima. I cittadini si stanno organizzando».