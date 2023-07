«Ciao cara maestra Maria», Crispano piange la scomparsa della maestra della Quasimodo

Crispano addolorata per la morte della maestra Maria. Nel primo pomeriggio sulla pagina social dell'istituto comprensivo Quasimodo viene pubblicato il post più triste: "La Dirigente scolastica, il personale docente e non docente ricordano la docente Maria Cozzolino, che oggi ha lasciato la sua vita terrena. Ci mancherà la sua professionalità, competenza, umanità. Buon viaggio".

In pochi minuti la notizia fa il giro del web. La maestra Maria era per tutti la maestra di Crispano, tra le prime e le più affezionate al plesso, che non ha voluto mai lasciare anche quando è diventata di ruolo. Aveva sessant'anni, una vita trascorsa a formare gli adulti del futuro, con quasi trentacinque anni da insegnante alla primaria.

Mancavano ormai pochi anni al traguardo della pensione. Insegnava materie dedicate all'umanistica, ma per lei era fondamentale che i suoi alunni imparassero bene l'inglese.

Tra i commenti che in tantissimi le stanno dedicando sui social: "Davvero una grande perdita. Lei ha fatto nascere in mio figlio la passione per l'inglese.

Una grande docente e una grande donna. Con lei se ne è andato un pezzo della scuola di Crispano ".

La dirigente scolastica Gilberta Materazzo, da due anni alla Quasimodo, la ricorda con commozione: "La scuola ha perso una colonna, di quelle più forti. Mi è bastato poco per comprendere il suo valore e il modo in cui dava il cuore ai suoi ragazzi. Severa come sa essere solo chi tiene davvero ai suoi alunni, severa perché mi preoccupo di te, perché voglio che tu cresca bene. Questo era Maria e i bambini lo percepivano". Tantissime le testimonianze di affetto per Maria, la maestra severa che amava tutti, come spiega la preside: "Le maestre devono trasmettere forza, autostima, dobbiamo riuscire a far crescere i nostri alunni trasmettendo loro amore, perché saranno la società futura. Maria era tutto questo ed era un esempio. Sono amareggiata perché avrei voluto la ricchezza di avere più tempo per realizzare i nostri progetti per i bambini ".