Crisi idriche e blackout elettrici: Napoli nord nella morsa. Il sindaco Pirozzi: «Chiederemo potenziamento rete»

Crisi idriche e continui black out elettrici in molti comuni al nord di Napoli, decine di segnalazioni da parte dei residenti e polemiche politiche.

Il sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, in una nota dai toni molto duri è entrato nella vicenda: "Quando è troppo, è troppo - tuona il primo cittadino - Non rispondo mai alle polemiche, alle accuse e alle offese. Sono giorni che leggo nei gruppi social lamentele, offese, continui attacchi al sottoscritto in merito alla carenza di acqua, alla mancanza di corrente, al passaggio degli aerei sui nostri tetti e chi ne ha più ne metta. Oramai si accusa il sindaco per ogni problematica senza approfondire, senza interrogarsi sulle cause, senza verificare a monte da dove partano le criticità. Non dispongo - aggiunge Pirozzi - di un acquedotto personale né tanto meno posseggo un allaccio alla rete elettriica".

Il sindaco è un fiume in piena: "L’unica soluzione plausibile sarebbe quella di potenziare l’infrastruttura e migliorare la distribuzione.

Insieme agli altri sindaci chiederemo il potenziamento della rete elettrica, l’estate è iniziata da poche settimane ma i disagi sono continui e costanti e servono soluzioni immediate e durature nel tempo".