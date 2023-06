Dorita Delle Donne, come sta: «Aiutateci, servono 137mila euro per la nuova terapia»

Le condizioni di salute di Dorita Delle Donne che combatte da mesi contro il cancro sono preoccupanti. E servono nuovi fondi per nuove terapie. L'appello sui social, è della compagna Ester Ferraiolo che chiede a tutti amici, parenti, followers di dar una mano a Dorita. Per non perdere la Speranza. Per combattere con le giuste armi mediche il mostro, tornato.

«Ai links di seguito trovate i vari modi per supportare Dory-scrive Ester-e continua.

Dateci una mano o con:

Gofundme gofundme.com/regaliamounfuturoadorita, oppure con

Paypal https://www.paypal.me/estersannaferraiolo?locale.x=en_GB

BONIFICO

Beneficiario

Ester Sanna Ferraiolo

IBAN

GB95 REVO 0099 7069 8139 22

BIC/SWIFT

REVOGB21».

«Abbiamo poco tempo. Dorita è peggiorata drasticamente (fegato, sterno e nuova massa tumorale al polmone destro) e servono £118,000 (EUR 137,000) per una terapia che si chiama Enhertu.

Sia in UK che in Italia tale terapia é spesata dalla sanità solo se sei HER2 positiva e Dorita è HER2 -LOW. Domani si sottoporrà a biopsia di accertamento. Speravamo di poter dare buone notizie ma questi sono purtroppo gli ultimi aggiornamenti.

Grazie di ❤️ a chi vorrá aiutarci».