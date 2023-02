Ercolano, proiettile all'esterno del negozio di un consigliere comunale

Un proiettile è stato rinvenuto all'esterno dell'esercizio commerciale di Piero Sabbarese, capogruppo in consiglio comunale di Azione a Ercolano. A denunciarlo è il consigliere che dice di aver trovato circa venti giorni fa un altro proiettile in una busta nel giardino di casa.

«Sono segnali inquietanti ma non tanto dal punto di vista della sicurezza personale ma come termometro culturale di alcuni linguaggi ancora in uso della nostra città» commenta Sabbarese «Non so se tutto ciò sia dipeso dalla mia attività politica ma, se così fosse, è solo uno stimolo per continuare a fare ciò che amo. Tra la gente e nella mia città»