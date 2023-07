I ladri hanno preso di mira l'abitazione del consigliere comunale con delega allo sport Vincenzo Lauro, 53 anni, beneventano avvocato. Il malviventi sono riusciti a portar via la cassaforte e pertanto il bottino del colpo è ingente. Il furto è stato messo a segno presso la casa dell'esponente politico, che è in città al corso Vittorio Emanuele, nella tarda serata di domenica. Qui l'appartamento che è al secondo piano è stato preso di mira da malviventi che hanno utilizzato l'impalcatura collocata per il rifacimento della facciata.

I malviventi hanno forzato una porta finestra e una volta che sono entrati nell'abitazione hanno frugato ovunque riuscendo a scovare soprattutto la cassaforte che hanno sradicato e portato via. Non essendoci i padroni di casa hanno potuto operate con tranquillità.

Nel forziere vi erano tra gli altri oggetti di valore, anche alcuni orologi rolex. Anche se l'ammontare del colpo è ancora da quantificare s'ipotizza che i bottino possa aggirarsi sui quarantamila euro. Tornato a casa a colpo ormai consumato, ed accortosi delle furto il consigliere comunale ha avvertito i carabinieri e sul posto sono giunti i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento per un primo sopralluogo ed anche per rilevare eventuali impronte e qualche immagine registrata da telecamere al servizio di attività commerciali molto numerose nella zona. Un furto che probabilmente, per le modalità, come la scelta dell'appartamento di certo non casuale, fa ritenere che sia opera di malavitosi locali, infatti le bande che pure imperversano nel Sannio e provenienti da altre province difficilmente si soffermano in assalti ad edifici del centro storico.