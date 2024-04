Capri, Grotta Azzurra isolata: strada chiusa, si arriva solo dal mare

A Capri è vietato raggiungere la Grotta Azzurra in bus o a piedi. La stradina che da Anacapri scende verso il luogo turistico più ambito dell'isola è vietata sia alle auto che ai pedoni «a tempo indeterminato».

Lo ha deciso la Città Metropolitana, proprietaria della strada dopo aver appurato che lungo quel percorso erano stati eseguiti lavori, non autorizzati, in seguito ai quali si sono verificati i danni che hanno imposto il divieto.

Il documento che spiega i dettagli della vicenda porta la data di lunedì scorso. Rileva che «è in corso l’esecuzione di alcuni lavori, presumibilmente commissionati dal Comune di Anacapri ad una impresa esterna e mai autorizzati dalla Città Metropolitana», e che c'è stata una «segnalazione di pericolo che evidenziava, lungo la Strada Provinciale “Anacapri Grotta Azzurra”, situazioni di pericolo per la viabilità conseguenti all’esecuzione di lavori da parte di ditta terza non completati a norma confermati dal sopralluogo effettuato in data 11/04/2024 dai tecnici all’uopo incaricati che hanno realizzato rilievi fotografici riportanti gravi dissesti alla piattaforma stradale ed al muro di delimitazione della strada lato mare».

Sulla scorta di queste indicazionil la Città Metropolitana di Napoli ha stabilito «la chiusura a tempo indeterminato dell’intero tratto della strada “Anacapri Grotta Azzurra” per un’estensione di circa 3 km fino all'eliminazione delle problematiche riscontrate; l’arteria stradale sarà riaperta al transito solo dopo il completo ripristino dell’intera carreggiata stradale e dei muri laterali e dopo aver ricevuto, da parte del Comune di Anacapri, relativa documentazione afferente l’avvenuta messa in sicurezza ed eliminato pericolo, fermo restando che ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone ed a cose in dipendenza del tardivo o mancato intervento di cui trattasi, restano ad esclusivo carico del predetto Comune».

Si avvicina il lungo ponte del 25 aprile e del primo maggio, i tempi sono stretti, difficile ipotizzare che la strada per la Grotta Azzurra possa essere riaperta a pedoni e mezzi del trasporto pubblico in tempo.