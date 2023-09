Ischia, la denuncia Borrelli: «Villa di Luchino Visconti occupata da abusivo»

«La condizione di estremo degrado in cui versa la “Colombaia”, residenza a Forio di straordinaria bellezza appartenuta al regista Luchino Visconti, è assolutamente inaccettabile. Così come lo è la paradossale vicenda amministrativa che ha comportato la presenza nella villa da oltre vent’anni di un occupante abusivo, l’ex custode, con la sua famiglia. Ritengo inquietante che proprio a pochi giorni di distanza dal possibile sgombero, si sia registrato il furto della lapide della tomba del regista. Mi auguro non si tratti di una vendetta trasversale. È assurdo che un pezzo di storia italiana resti abbandonata tra incuria, incapacità amministrativa e paradossi burocratici. Negli anni si sono susseguite amministrazioni locali e regionali che non hanno saputo mettere ordine e rilanciare questo sito. È giunto il momento di fare chiarezza, senza la quale il destino della Colombaia resterà tristemente segnato. Chi non ha titolo per occuparla deve andare via; i responsabili dello stato fatiscente della struttura devono essere individuati e condannati a pagare i danni, senza che gli stessi ricadano ancora una volta sulla comunità. Èfondamentale, infine, recuperare questo sito che dovrà diventare un nuovo polo di attrazione culturale che viene ad arricchire l’offerta dell’Isola Verde». Queste le parole del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.