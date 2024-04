Afragola, il sindaco Pannone azzera la giunta comunale

Con il decreto sindacale n. 58/2024 il Sindaco di Afragola, Antonio Pannone, ha formalmente azzerato la Giunta comunale riservandosi la nomina dei nuovi componenti dell'esecutivo con separato provvedimento.

«La scelta di procedere all'azzeramento -spiega il Sindaco Antonio Pannone- non è l'effetto di una crisi ma si inscrive fisiologicamente in un percorso di grande responsabilità e di rinnovato impegno al servizio della nostra comunità, condiviso in primis con il sottosegretario Pina Castiello, che sono certo continuerà a ricoprire la carica di vice Sindaco. Con i recenti confronti con i gruppi consiliari della coalizione di maggioranza, si sono, infatti, determinate le condizioni per una verifica politica e una articolata ricognizione degli assetti di governo, nella prospettiva di una proficua prosecuzione dell'azione amministrativa, che risulti funzionale al perseguimento degli ambiziosi obiettivi programmatici accolti con fiducia dai nostri concittadini», scrive il sindaco in una nota.

«Confido, pertanto, nella piena operatività della nuova Giunta e nel riequilibrio di capacità e competenze, per esprimere compiutamente un coerente modello politico-amministrativo.

Ci attendono grandi sfide -a cominciare dall'adozione del nuovo Piano urbanistico comunale - aggiunge - e dalla realizzazione delle opere pubbliche con i fondi RFI- che mi auguro potranno concretamente favorire il progresso della nostra comunità e lo sviluppo sostenibile del nostro territorio».