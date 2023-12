Arenile pulito, il tratto antistante la Villa comunale liberato dall'immondizia grazie all'intervento della Velia Ambiente. La società addetta alla raccolta e smaltimento dei rifiuti si occupa anche della pulizia della passeggiata a mare. Un'operazione straordinaria che richiede mezzi speciali utilizzati per filtrare la sabbia e sollevare rifiuti che si trovano in riva. Difatti soprattutto dopo giornate di tempesta sul lungomare si raccolgono resti di vario genere lasciati dal mare o dai canali di scolo ancora aperti.

APPROFONDIMENTI Mugnano, ora il parcheggio si paga e si trova con la App Il pasticcio passi carrabili «Bollette sospese sei mesi»

Il maxi intervento ha permesso di riportare i quattro chilometri di costa perlomeno godibili alla vista. Per calpestare l'arenile infatti si dovrà ancora aspettare. Resta il divieto di accesso e di balneabilità, in attesa del piano di caratterizzazione avviato dal Comune con Regione ed Arpac. I campionamenti sono già stati fatti e bisogna attendere gli esiti per sapere quali materiali nel tempo si siano sedimentati tra la sabbia. Se non dovessero uscire sostanze pericolose per la salute dell'uomo, il tratto di costa tornerà utilizzabile. L'analisi della sabbia è un aspetto che curò anche la passata amministrazione, poi sciolta per infiltrazioni camorristiche. L'ex sindaco Cimmino affidò all'università i saggi che furono realizzati ma non concordati con Arpac, rendendo così tutto il lavoro inutile e da rifare.

Proseguono invece le opere di chiusura degli scarichi a mare, il collettamento tutt'ora in corso è allo step finale. Poche centinaia di metri dividono. Anche i valori delle acque sono migliorati in questi mesi, facendo ben sperare per il ritorno alla balneabilità in un prossimo futuro. Dopo il semaforo verde ottenuto per il tratto di mare antistante via De Gasperi, si attende ora il via libera solo per il tratto antistante la Villa comunale.

Intanto per le feste di Natale sarà piacevole passeggiare e fotografare un arenile ripulito. Con il Vesuvio che si affaccia sul Golfo, l'immagine da cartolina del lungomare è tra gli attrattori più forti per turisti e residenti dei paesi limitrofi. Per la maxi pulizia, iniziata prima dell'Immacolata e terminata in queste ore, è stato necessario l'utilizzo di un cestello capace di filtrare la sabbia per separarla dai rifiuti, e l'ausilio di altri mezzi meccanici dotati di pala. L'ultima azione straordinaria della Velia Ambiente risale al mese di agosto, e le operazioni come in questi giorni riguardarono tutto il waterfront dalla cassarmonica fino al litorale De Gasperi. Decine di turisti si riversarono ancora più numerosi sulla spiaggia nonostante i divieti.

Per l'allestimento natalizio della Villa è invece corsa contro il tempo. L'appalto per l'installazione delle luminarie e di un albero di Natale è stato aggiudicato in queste ore alla Revolution srls con sede a Castellammare. La prima pubblicazione del bando era avvenuta il 27 novembre scorso ma era andata deserta. Nessuna delle cinque ditte specializzate invitate tramite piattaforma aveva presentato un'offerta, così su trattativa diretta gli uffici hanno contatto la ditta stabiese che con un ribasso del 3% si è aggiudicato l'appalto. Per una spesa di 47mila euro, è stata prevista l'installazione di un albero di Natale (già posizionato in villa comunale) e di luminarie «con riguardo specifico alle aree di ingresso alla città e di maggiore attrattiva commerciale» e che contempli una «omogeneità delle modalità di allestimento».