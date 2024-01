Pozzuoli, rifiuti pericolosi all'interno di una carrozzeria: sanzionato il titolare

In un'autocarrozzeria del quartiere Monterusciello, a Pozzuoli, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli, nell'ambito dei controlli del territorio disposti dal Gruppo CCF di Napoli, hanno riscontrato la presenza di veicoli in fase di lavorazione e di diverse attrezzature.

L'attività di autocarrozzeria, secondo gli accertamenti degli investigatori, veniva svolta in assenza di autorizzazioni amministrative ed ambientali.

All'interno dei locali, inoltre, venivano rinvenuti rifiuti pericolosi e non pericolosi, depositati in maniera non omogena sul suolo nudo e miscelati tra loro.

Il titolare è stato denunciato per scarico di reflui industriali in assenza di autorizzazione e per mancata autorizzazione all'emissione in atmosfera e l'attività di autocarrozzeria, svolta all'interno di un locale di circa 133 mq e su un piazzale esterno di circa 135 mq, veniva posta sotto sequestro. Infine, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo pari a 4.500 per assenza dei registri di carico e di scarico dei rifiuti.