Procida, vittima della truffa del «finto corriere» chiama i carabinieri: arrestato 18enne

Ancora truffe e ancora un arresto dei carabinieri della compagnia di Ischia: il quinto sulle isole dall'inizio di quest'estate, 15 se si contano anche le persone denunciate.

A finire in manette, questa volta, un 18enne: nel mirino era finita una signora di Procida con la storia del finto corriere. Vale a dire un pacco urgente da consegnare per il nipote che, però, si trovava in difficoltà. La vittima in un primo momento ha creduto alla storia e ha acconsentito alla richiesta. Poi, però, ha chiamato i carabinieri che sono arrivati giusto in tempo per beccare il 18enne napoletano appena uscito dall'abitazione della truffata.

Nelle mani del ragazzo una busta che la vittima gli aveva appena consegnato, al suo interno la somma contante di 1.600 euro. Il denaro è stato restituito alla signora mentre l'incensurato truffatore si trova in queste ore nelle aule del Tribunale di Napoli in attesa di giudizio.

Da giugno i militari della compagnia di Ischia sono riusciti a recuperare e restituire 19.650 euro ai legittimi proprietari ingannati da truffatori senza scrupoli.