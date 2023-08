Si picchiano per un parcheggio, poi fanno pace: «Siamo parenti»

Si picchiano per un parcheggio in pizzeria, poi scoprono di essere parenti, fanno pace e cenano assieme.

È accaduto ieri sera in una pizzeria di Gragnano, dove è stato necessario l'intervento dei carabinieri della locale stazione e della compagnia di Castellammare di Stabia per sedare la violenta lite tra due uomini del Napoletano.

I due se le sono date di santa ragione per un parcheggio conteso. Giunti sul posto, i carabinieri hanno faticato non poco a separare i due litiganti. Medicati dal personale del 118, i due hanno riportato ferite per dieci giorni di prognosi ciascuno.

Alla fine, nessuno dei due ha sporto denuncia perché hanno scoperto di essere parenti: il più giovane è fidanzato con la nipote del più anziano. I due litiganti si sono abbracciati, hanno fatto pace e hanno deciso anche di cenare assieme. Nel frattempo i carabinieri li hanno identificati.