Sorrento, la dismissione del depuratore con il governatore De Luca

Giovedì 18 aprile si svolgerà lla dismissione del depuratore di Marina Grande, a Sorrento. Il completamento di quest’opera rappresenta il raggiungimento di un obiettivo storico per la città, la Costiera e per l’intero golfo di Napoli.

Il programma della giornata prevede a partire dalle ore 11 in piazza della Vittoria l’attivazione del collettore in galleria cui farà seguito alle 11.30 in via Luigi De Maio il sopralluogo delle infrastrutture realizzate.

Alle 12 gli interventi dei relatori presso il teatro comunale Tasso. Partecipano il sindaco, Massimo Coppola, i vertici di Gori, Ente Idrico Campano e Soprintendenza Abap per l’Area Metropolitana di Napoli. Le conclusioni sono affidate al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Modera il giornalista de Il Mattino, Antonino Pane.