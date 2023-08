Sorrento: georgiano ruba in farmacia a corso Italia, commessa lo insegue e lo fa arrestare

Lo scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Italia a Sorrento, hanno notato una donna che stava rincorrendo un uomo. I poliziotti hanno bloccato l’indagato trovandolo in possesso di alcuni prodotti cosmetici e 4 magliette, nascoste all’interno di uno zainetto; in quel momento, gli operatori sono stati raggiunti dalla donna la quale ha raccontato che l’uomo, poco prima, aveva sottratto i trucchi dalla farmacia nella quale lavora. Inoltre, hanno accertato che anche le t-shirt erano state asportate da un negozio di abbigliamento adiacente alla farmacia. Per quanto accertato, il 41enne georgiano, con precedenti specifici, è stato tratto in arresto per furto aggravato, mentre la refurtiva è stata restituita ai rispettivi esercizi commerciali.