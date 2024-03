Torre del Greco, petardo esplode in un cassonetto: ferito 39enne

Petardo artigianale esplode in un cassonetto, passante 39enne ferito dalla deflagrazione. I carabinieri della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti poco prima di mezzanotte in corso Umberto I dove poco prima ignoti avevano fatto esplodere un grosso petardo, presumibilmente artigianale, nei pressi di un cassonetto per l’immondizia.

A rimanere ferito a causa dalla deflagrazione un 39enne del posto. Dai primi accertamenti dei militari pare che la vittima stesse gettando l’immondizia.

L’uomo è stato trasferito dal 118 nel pronto soccorso dell’ospedale Maresca dove è stato dimesso con una diagnosi di 10 giorni, per il 39enne una «ferita lacero contusa alla regione frontale destra». Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire l’intera vicenda.