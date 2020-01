Il weekend lungo dell'Epifania chiude le festività: ecco gli eventi napoletani

Coi Magi e la Befana si conclude la kermesse di eventi turistici, mondani e culturali che animano da quasi un mese il centro di Napoli. Lungo e gremito di opportunità anche l’ultimo weekend di queste vacanze ormai al termine e con l’incoraggiante bilancio di presenze che ancora affollano strutture recettive e strade cittadine non poteva non esser così.



Di giorno o dal pomeriggio a notte fonda piazze e parchi, musei o teatri, trattorie, baretti e club preparano in perfetto tema festaiolo il race finale, che poi cederà il posto al rientro in ufficio e a scuola.

E’ ancora il Centro Storico il cuore pulsante delle iniziative più eterogenee: fiumi di visitatori a San Gregorio Armeno, dove i maestri presepisti approntano la Cometa coi tre re da Oriente e s’intravedono le sagome di Camilleri e De Crescenzo cui hanno tributato dovuto omaggio. Dal pasticciere Capparelli s’assaggia la nuova calza-babà, golosità per grandi e piccini con accento partenopeo, e da Sorbillo si fa la coda per la celebre pizza ascoltando Topolino che intona stornelli dal suo balcone ad angolo.



Mentre è gara di solidarietà per preparare la cena epifanica per gli indigenti al refettorio di San Lorenzo Maggiore, nella Sanità stasera parte “Voglia ‘e turnà”, ovvero la Notte Bianca di musica, spettacolo e street-food nel quartiere più amato da artisti come Zurzolo, Sannino, Fierro, PeppOh o Ciccio Merolla, che si esibiranno dal vivo fino all’alba.



“Notte delle Befana” è il tour guidato per gli appassionati dell’occulto questa sera alle 21 dal piazzale del Duomo nei luoghi esoterici e misteriosi in centro storico con tanto di scopa e racconti.

Da via Partenope al salotto di Chiaia, invece, si spazia tra “Solo x Adulti” al Club 21 di Nazario Sauro coi due evergreen Cipolletta&Tofano djs che rivisitano in chiave deephouse lo storico tempio dello striptease, e Serenvivity al San Carluccio, il brioso tour di canzoni e comicità di Serena Pisa e Viviana Cangiano alias Ebbanesis, celebri per gli estrosi video dai loro social.



Imperdibile fino a domani la tombola remix con citazioni dalla Gatta Cenerentola di Tony Faiello dai Quartieri Spagnoli, mattatore delle serate partenopee più divertenti e audaci di queste feste tra circoli, piazze e case.

Per gli irriducibili dell’underground l’Epifania dance è il Nice2Be dei fratelli Donzelli col top dj Massimo Pagliara, leccese d’istanza a Berlino, dalla consolle del Basic Club a uscita tangenziale di via Campana. Il 6 sera a Santa Maria Donnaregina Nuova (Museo Diocesano) “Vesuvius Ascension”, session live tra free jazz, folk e rap di Enzo Avitabile & friends.



“MotoBefana on the road” è il 3º appuntamento di centauri su due ruote in piazza Triste e Trento domattina alle 11 per supportare con donazioni, mototerapia e dolciumi i ragazzi di varie case famiglia napoletane.

La più originale Befana per i bambini però arriverà il 6 mattina grazie al Comando e Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, che con autoscala e mezzo anfibio invaderanno pacificamente piazza Plebiscito, trasformandola in Pompieropoli, un percorso per piccoli tra gioco e istruzioni contro il pericolo, dove la Befana si calerà dall’alto per donare leccornie e carbone a tutti.

Ultimo aggiornamento: 17:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA