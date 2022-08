Napoli, aeroporto di Capodichino, dalla Ztc alla sosta gratis: introdotte le nuove misure

Dalla riattivazione della Ztc all'apertura di una nuova area pick-up agli arrivi con 15 minuti di sosta gratis, al parcheggio gratuito al P1 per i primi 45 minuti. Sono le misure introdotte all'aeroporto di napoletano di Capodichino per rendere la viabilità aeroportuale più libera e scorrevole. In particolare «Ge.S.A.C.», grazie ad Enac, Comune di Napoli e Comando di Polizia Locale, ha riattivato la Ztc attraverso un sistema informatizzato che permette agli utenti di transitare per 15 minuti con la propria auto nelle zone immediatamente antistanti l'aerostazione. L'area è gestita da un sistema di telecamere che rileva elettronicamente il tempo impiegato per entrare e uscire dalle due vie d'accesso allo scalo.

APPROFONDIMENTI CRONACA Napoli, autisti abusivi e taxi irregolari: sanzioni al porto e in... LA SICUREZZA Controlli trasporto pubblico abusivo a Napoli: segnalati sette taxi e... IL CASO Napoli, centinaia di bagagli ammassati a Capodichino

In aggiunta, per consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni di prelievo ed accompagnamento dei passeggeri ed evitare la sosta selvaggia, è stata creata una specifica area, (area pick-up), che dispone di 80 stalli, situata in prossimità della zona degli arrivi, dove poter sostare gratuitamente per 15 minuti; basta inserire il numero di targa del proprio veicolo nei parcometri. Per le soste più lunghe sono disponibili sia i parcheggi a pagamento che il parcheggio P1 dove, già dal mese di maggio, è possibile sostare gratuitamente per i primi 45 minuti. La polizia municipale controllerà l'osservanza delle norme sulla vabilità e gli introiti delle sanzioni elevate andranno totalmente al Comune di Napoli.