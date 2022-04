Ancora una chiusura per Castel dell'Ovo, uno dei castelli simbolo di Napoli. Il Comune di Napoli comunica la chiusura «fino a data da destinarsi» del Castel dell'Ovo per motivi di sicurezza «a causa del distacco di pietre dalla facciata». Castel dell'Ovo, uno dei siti cittadini più visitati dai turisti, era rimasto chiuso dal 12 febbraio al 10 marzo per un guasto tecnico all'impianto di illuminazione.