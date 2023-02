Napoli Est, ancora lavori in via Ottaviano: interventi sui sottoservizi

Settimana cruciale per chiudere i lavori in via Comunale Ottaviano, strada di San Giovanni a Teduccio, quartiere nella zona Est di Napoli, dove si lavora da tempo per la riqualificazione dell'asse costiero. La strada resterà chiusa al traffico fino a venerdì così da riuscire a risolvere alcune difficoltà riscontrate.

In particolare, la nuova ordinanza - che rinnova quella attiva nei giorni scorsi - prevede la chiusura della strada di Napoli Est fino al 3 marzo 2023. Imposti il divieto di transito veicolare - tranne per i residenti e forze dell'ordine e soccorso - e il divieto di sosta. Inoltre, il tratto non interessato dai lavori è suddiviso in due corsie con senso di marcia contrapposto con limite di velocità di 20 chilometri orari. Misure necessarie per la sicurezza dei pedoni e del cantiere che riguarda la zona.

Gli interventi in via Comunale Ottaviano - che collega corso San Giovanni e via Ferrante Imparato - riguardano la risoluzione delle interferenze con i sottoservizi rinvenuti. Sono parte dei più complessi lavori di riqualificazione urbanistica e ambientale di corso San Giovanni a Teduccio. Il Comune di Napoli porta avanti la rifunzionalizzazione del sistema fognario del quartiere di Napoli Est che, da mesi, interessa l'asse costiero fondamentale per l'intera viabilità cittadina mettendo in collegamento la zona orientale a quella vesuviana e al centro di Napoli.

Nelle ultime settimane, in particolare, operai e mezzi hanno lavorato intensamente nel tratto del corso prossimo a via Ponte dei Francesi. Gli interventi riguardano, oltre i sottoservizi, anche la riqualificazione della strada e, quindi, di marciapiedi e carreggiata con benefici su sicurezza e decoro.