Napoli Est, ascensore guasto: disabili bloccati negli alloggi popolari

Ascensore guasto e persone con disabilità bloccate in casa. Accade, di nuovo, nelle palazzine popolari di via Luigi Franciosa a Ponticelli, quartiere della zona orientale di Napoli. Da dieci giorni l'unico impianto a servizio dell'intera “stecca” di alloggi comunali è fuori servizio. Una situazione che non permette ad alcuni cittadini affetti da gravi forme di disabilità di raggiungere la strada. I disagi riguardano anche molti anziani e diverse famiglie.

APPROFONDIMENTI IL BANDO Napoli, nuova edizione della «5G Academy» alla Federico... L'ISTRUZIONE Napoli Est, educazione e famiglie fragili: 30 associazioni nel patto... IL PROVVEDIMENTO Napoli Est: frode fiscale sui prodotti petroliferi, sequestro beni a...

L'ascensore è fuori uso dal 16 febbraio scorso. I residenti hanno contattato telefonicamente la ditta che si occupa della manutenzione: fino ad oggi non è stato realizzato un intervento risolutivo nelle palazzine che affacciano sul parco comunale 'Sergio De Simone', nel centro storico del quartiere di Napoli Est.

«L'ascensore, oltre a servire cento famiglie residenti, è di vitale importanza per molti soggetti diversamente abili, chi in sedia a rotelle, chi con altre patologie e forti difficoltà deambulatorie, che senza la possibilità di utilizzo della stessa sono rinchiusi in casa senza poter uscire per svolgere gli atti quotidiani» si legge nella lettera indirizzata ai Servizi comunali Patrimonio, Edilizia Residenziale Pubblica, Politiche per la casa, alla VI municipalità e all'azienda pubblica 'Napoli Servizi' così come alla società che si occupa della manutenzione degli ascensori del patrimonio comunale.

In realtà, il problema si presenta ciclicamente con pesanti ricadute sulla vita delle persone con disabilità. «Gli stessi cittadini da anni chiedono, anche a costo di autotassarsi, il permesso a costruire uno scivolo di emergenza proprio per non incorrere in situazioni di questo tipo, senza dimenticare che il quartiere di Ponticelli è un territorio a rischio da un punto di vista sismico e vulcanologico: quindi, la costruzione di uno scivolo evacuatorio risulta di fondamentale importanza» evidenziano nella nota i residenti che chiedono al Comune di Napoli di occuparsi con urgenza della riparazione dell’ascensore «ormai fermo dal 16 febbraio e che ha rinchiuso in casa i cittadini con difficoltà deambulatorie».

L'impianto mostra i segni dell'usura così come il vano nel quale è installato con problemi di infiltrazioni di acqua piovana, intonaco staccato e presenza di umidità. Le porte esterne dell'ascensore al piano terra risultano semiaperte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA