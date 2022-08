Napoli, i lavori di piazza Municipio: ripristino dei binari del tram in Via Colombo

Proseguono i lavori di completamento della piazza Municipio e della viabilità annessa previsti nell’ambito della Stazione Municipio della Linea 1. A partire da giovedì 11 agosto sarà allargato il cantiere centrale di via Cristoforo Colombo, all’altezza di p.zza Municipio, per procedere al ripristino dei binari del Tram, attraverso la posa di circa 80 m di binari.

APPROFONDIMENTI I QUARTIERI Piazza Nazionale, ancora sporcizia e polemiche: «Pulizia solo... LA NOVITA' Napoli, aeroporto di Capodichino, dalla Ztc alla sosta... LA DENUNCIA Salita San Raffaele a Napoli, discarica a cielo aperto:...

Questa configurazione di cantiere prevede la chiusura del varco che attualmente consente agli utenti diretti verso piazza Municipio e provenienti da Via Acton di passare dalla corsia lato mare a quella lato fabbricarti e raggiungere piazza Municipio o piazza Borsa. Il dispositivo di traffico conseguente prevede l’attivazione del semaforo altezza Chiesa di Porto Salvo per consentire agli utenti provenienti dalla Galleria Vittoria e da via Acton, che rimarranno sulla corsia lato mare di via Cristoforo Colombo, la svolta a sinistra verso via Marchese Capodisola per raggiungere Piazza Borsa o Piazza Municipio I lavori dureranno circa 5 mesi e l’operatività del cantiere è prevista entro la fine di agosto.

Per l’attivazione di questo dispositivo è stato necessario preliminarmente completare ed attivare il nuovo impianto di illuminazione su via Acton/Via Cristoforo Colombo e poi adeguare le fasi semaforiche all’incrocio della Chiesa di porto Salvo. Gli uffici del Comune e di ANM stanno inoltre completando il progetto di ripristino della sede tranviaria lungo via Acton con la messa a giorno dei binari fino a P.zza Vittoria finanziato nell’ambito del PNRR.