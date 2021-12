Napoli, sprofondato un tombino nel Vico Nocelle 46: «Ma il Comune non può intervenire»

Qualche giorno fa, dopo le piogge che hanno invaso la regione, a Napoli, nel Vico Nocelle 46 è sprofondato un tombino.

Nell'immediato è stata subito allertata una squadra dell'ABC che intervenendo, ha rilevato che il dissesto sarebbe riconducibile a un condominio privato e non all'impianto fognario pubblico, e per questo, non ha eseguito interventi di riparazione.

«Il nostro ufficio tecnico ha subito diffidato il condominio e ha chiesto di intervenire al più presto, affinché si possa riaprire la strada al pubblico. Se non dovesse adoperarsi il privato, il Comune interverrà a danno Non appena è stato riferito al condominio - ha rivelato Francesco Polio, consigliere della II municipalità di Napoli-, hanno deciso di far verificare il dissesto da un ulteriore tecnico privato».

Il dissesto, ha provocato un cedimento della strada, di conseguenza, non è transitabile. Il Comune di Napoli l'ha chiusa, su disposizione della Protezione Civile.

Ma non è tutto: questa situazione sta portando non pochi dissapori agli abitanti. «Non è possibile che per un tombino è stata bloccata un’intera strada, -racconta un residente-, la polizia municipale mi ha riferito che i lavori inizieranno a gennaio».

Questa è una strada storica residenziale, è un nodo importante che collega via Matteo Renato Imbriani a via Salvator Rosa.

«Io spero che il condominio possa assumersi le proprie responsabilità e che intervenga nel più breve tempo possibile hanno diritto di avere un tecnico privato, -ha spiegato il consigliere-. Ma bisogna intervenire al più presto, altrimenti, dovrà intervenire l’amministrazione dopo Natale».

Al momento non c’è una data certa di quando la strada potrà essere riaperta alla circolazione veicolare ma la cosa certa è che i residenti della zona, tra l’altro tanti anziani, si trovano ad essere isolati e sono raggiungibili solo a piedi.

Nel frattempo la strada è stata transennata con il nastro bianco e rosso e i disagi potrebbero quindi proseguire anche nei prossimi giorni.