Patto educativo, Battaglia convoca incontro: «I giovani il bene più sacro di Napoli»

L'appello lanciato nei giorni scorsi dall'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, per un patto educativo nell'area metropolitana sarà al centro di un incontro convocato dal presule per lunedì 20 dicembre alle 16 in cattedrale.

Battaglia invita tutti coloro che hanno aderito - istituzioni, realtà ecclesiali, enti del terzo settore e del volontariato, del mondo della scuola e della società civile - ad un confronto concreto per la definizione di strategie educative rivolte alle nuove generazioni, ricordando che i bambini, i ragazzo e i giovani di Napoli sono «il bene più sacro della città, il suo tesoro più prezioso, le fondamenta su cui edificare il presente e il futuro dell'intera comunità cittadina».