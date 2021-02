Sacchetto selvaggio nel Napoletano, due cittadini incastrati dai video e sanzionati

Sacchetto selvaggio, due cittadini di Qualiano incastrati dai video inviati alle forze dell'ordine. La polizia municipale di Qualiano, coadiuvata dai carabinieri della locale stazione, in due diverse operazioni ha scoperto e sanzionato due persone che sversavano illecitamente rifiuti in un terreno. I due, identificati attraverso le immagini registrate da un residente e un appostamento sul posto, sono stati multati per lo sversamento dei rifiuti in un'area pubblica.

APPROFONDIMENTI IL DEGRADO Napoli, cumuli di rifiuti a Ponticelli: incivili e poca raccolta... L'AMBIENTE Lascia rifiuti in strada nel Napoletano, 38enne incastrata dalle... IL CASO Lancio di spazzatura su TikTok, due 19enni identificati e multati due...

Entrambi, oltre alla multa salata, sono stati invitati a rimuovere ciò che avevano sversato sul terreno. Il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, ha ringraziato l'autore del video prontamente inoltrato alle forze dell'ordine del territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA