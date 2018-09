Mercoledì 5 Settembre 2018, 12:36

Giaceva seccato al suolo da circa un mese, senza che fosse né rimosso né segnalato, un grosso ramo staccatosi improvvisamente da un pino mediterraneo in una giornata di sole in piena mattinata.Il caso è stato poi segnalato alla redazione de IlMattino.it dai frequentatori dei giardinetti di piazza Vitale a Soccavo e in seguito il tralcio è stato poi prontamente rimosso.«I giardinetti di piazza Vitale necessitano di maggiore cura ed attenzione» sollecitano ancora i residenti «Gli alberi di pino non ricevono potature da anni e andrebbe quantomeno fatta una verifica sugli arbusti superstiti».