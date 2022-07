Sosta selvaggia: auto blocca bus, coda da Materdei al Museo: «problemi quotidiani mai affrontati da Anm»

Scene di ordinaria incivilità nel popoloso rione Materdei. Ieri mattina un bus di linea di Anm è rimasto bloccato per diversi minuti a via Matteo Renato Imbriani a causa di una autovettura in sosta selvaggia. Una problematica, quella chiamata in gergo "incaglio", che gli autisti dell'azienda di trasporto pubblico partenopeo conoscono bene e che temono quasi al pari degli insulti e delle aggressioni fisiche da parte dell'utenza.

Via Matteo Renato Imbriani - ma il problema è comune in quasi tutti i quartieri del centro - è una delle principali arterie stradali che collegano la parte "bassa" della città con il quartiere Vomero. Quasi ogni giorno, però, gli autisti in servizio sulla linea 147, la linea che collega la zona di piazza Carlo III con il quartiere collinare, segnalano auto in sosta selvaggia, scooter parcheggiati nel bel mezzo della strada e continui ingorghi che contribuiscono ad allungare ulteriormente i tempi di percorrenza oltre che, naturalmente, a rendere snervante il lavoro degli autisti sottoposti ad un continuo stress psicofisico.

A causa del blocco alla circolazione ieri mattina a via Imbriani - la strada non ha "vie di sfogo" laterali - si è formata una lunghissima coda che, testimoniano i residenti del quartiere, è arrivata fin quasi alla zona del Museo Archeologico Nazionale. La situazione si è sbloccata solo dopo l'intervento da parte di alcuni passeggeri del bus che, esasperati dalla lunghissima attesa, sono scesi dal mezzo ed hanno letteralmente spostato "di peso" l'autovettura in sosta selvaggia, consentendo al mezzo di riprendere la corsa.

«In aggiunta alle centinaia di corse giornaliere tagliate dall'ANM e alle frequenti soppressioni di intere linee - denuncia Adolfo Vallini dell'Unione Sindacale di Base - ci si mettono anche i cittadini a creare disagi al trasporto pubblico a Napoli. I conducenti dei bus sono costretti ad effettuare continui Zig Zag tra le auto in sosta selvaggia ed effettuare pericolose manovre - violando il codice della strada - pur di evitare di bloccare la circolazione stradale.

Problematiche note al dirigente del trasporto di superficie dell'ANM, Aldo Paribelli, e all'Assessore ai trasporti del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza ma che inspiegabilmente non trovano alcuna soluzione. Basterebbe potenziare il numero degli agenti di polizia municipale per le strade - la proposta dell'Usb - o assegnare quella zona al pattugliamento degli Ausiliari al Traffico ANM. Le soluzioni ci sono - l'affondo di Vallini - quello che manca forse è la volontà di risolvere i problemi».

A pochissima distanza dal luogo dove si è verificato l'ennesimo blocco della circolazione veicolare si trova un altro conosciuto - e famigerato - "punto caldo" della lunghissima via Matteo Renato Imbriani. Il vicino largo Volpicelli, infatti, è finito più volte al centro delle polemiche a causa di continui blocchi causati da auto - quasi sempre genitori che accompagnano i loro bambini in un vicino istituto scolastico - abbandonate in sosta selvaggia. Le denunce dei residenti e dei comitati civici di zona, che hanno più volte chiesto l'intervento degli ausiliari del traffico e della polizia municipale sono cadute, almeno finora, nel vuoto.