Napoli-Centrale Formia-Gaeta: ecco tutti i nuovi collegamenti

Nuovi collegamenti a partire da domenica 2 luglio e fino a domenica 28 agosto tra le stazioni ferroviarie di Napoli Centrale e Formia-Gaeta. I collegamenti verranno effettuati nei giorni festivi con i nuovi treni «Rock», convogli a doppio piano e ad alta capacità, con fermate nelle stazioni di Casoria, Frattamaggiore, S.Antimo-S.Arpino, Aversa, San Marcellino-Frignano, Albanova, Villa Literno, Cancello Arnone, Falciano-Mondragone, Sessa Aurunca e Minturno.

Questo lo schema degli orari: partenza da Napoli Centrale alle 8.24 e arrivo a Formia-Gaeta alle 9.41; partenza da Formia-Gaeta alle 10.55 e arrivo a Napoli Centrale alle 12:22. La nuova coppia di treni è stata attivata da Trenitalia (Gruppo FS Italiane) in accordo con la Regione Campania, committente del servizio, per rispondere alle esigenze dei viaggiatori in vista del periodo estivo.