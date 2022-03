Sui balconi di Palazzo San Giacomo dalle 17:30 di quest'oggi, è stato affisso, sotto indicazione del sindaco Gaetano Manfredi, uno striscione per la pace in Ucraina.

Si susseguono le iniziative a Napoli per mostrare la vicinanza al popolo ucraino. Solo ieri al Vomero si è tenuta prima la Messa nella Parrocchia di San Gennaro, poi la marcia per la pace che da piazza Vanvitelli ha raggiunto piazza degli Artisti, passando lungo via Scarlatti.