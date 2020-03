Boscoreale. Spari nella notte, ucciso un pregiudicato. L'episodio è avvenuto in via Settetermini a Boscoreale. Sul posto i carabinieri che stanno effettuando i rilievi. La vittima è Antonio Rivieccio, un 30enne pregiudicato di Torre del Greco.



Colpito all'inguine, il 30enne è poi morto poco dopo il ricovero in ospedale. L'agguato è avvenuto intorno alle 2 della scorsa notte all'interno del Piano Napoli di Boscoreale.