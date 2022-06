Casavatore: carabinieri perlustrano le strade, arrestato pusher 48enne

A Casavatore i Carabinieri della compagnia di Casoria – durante un servizio a largo raggio – hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Raffaele Orefice, 48enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno effettuato diverse perquisizioni domiciliari e nell’appartamento del 48enne il rinvenimento. 36 stecche di hashish per un peso complessivo di 71 grammi. La droga, pronta alla vendita, era in cucina all’interno del marsupio dell’uomo. Sequestrata anche la somma in contante di 50 euro. L’arrestato è in attesa di giudizio. Durante le operazioni i carabinieri hanno identificato 120 persone e controllato 66 veicoli, 14 le sanzioni al codice della strada per totale di 18mila euro, 8 inoltre gli scooter sequestrati.

