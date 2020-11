Napoli: rione Conocal di Ponticelli, dopo le denunce al via i lavori per la fogna

Si interviene nelle palazzine del «Rione Conocal» di Ponticelli, quartiere nella periferia est di Napoli, per ripristinare la grave situazione igienico-sanitaria dovuta a un problema all'impianto fognario del complesso di edilizia residenziale pubblica. Proprio in queste ore è stato allestito il cantiere per i lavori di rifacimento della condotta che permetterà di evitare scene registrate negli ultimi mesi creando particolare disagio ai residenti specie in un questo periodo di emergenza sanitaria.

Dopo le diverse segnalazioni da parte dei residenti e le denunce pubbliche delle settimane scorse, dunque, l'amministratore del condominio al civico 15 di via Arturo Toscanini ha deciso di affidare i lavori a una impresa in quanto urgenti e indifferibili, ovvero indispensabili a preservare la pubblica e privata incolumità nonché la salubrità dei luoghi: quotidianamente dai pozzetti sgorgavano acque sporche e liquami che interessavano gli spazi ai piedi delle scale e le aiuole delle palazzine rendendo pericoloso il semplice passaggio e generando una fastidiosa puzza nell'intera zona. Ieri la ditta affidataria - il direttore dei lavori è l'ingegnere Antonio Costanzo - ha iniziato lo scavo che ha permesso di constatare un intasamento dell'intera condotta fognaria data la mancanza di interventi, negli anni, di manutenzione ordinaria e straordinaria così come le sottodimensione delle tubazioni che non riuscivano a reggere il carico di liquami prodotto quotidianamente.

«Stiamo lavorando in un contesto difficile. Grazie ad una buona interlocuzione e sinergia creatasi con funzionari della Napoli Servizi stiamo mettendo mano laddove tutti sapevano ma nessuno ha voluto mai vedere» afferma Sergio Lomasto, amministratore del condominio di via Toscanini.

«Passo dopo passo - insiste Lomasto - stiamo ridando dignità ad un vero e proprio rione ricostruendo una ordinarietà da tempo trascurata ed in parallelo mettendo le basi per una straordinarietà degli interventi. Stiamo, infatti, procedendo contestualmente agli studi di fattibilità per la riqualificazione dell'intero rione sismica ed energetica con il cosiddetto 'Super Eco Bonus' ma facciamo i conti con l'assenza delle minimali condizioni di vivibilità» evidenzia l'amministratore che spiega: «In alcuni casi, infatti, mancano anche le plafoniere dai pianerottoli, le tastiere dei citofoni, i portoni e gli infissi ai vani scala. Abbiamo fatto da poco richiesta per la certificazione di prevenzione incendi scaduta da tempo ma obbligatoria per edifici di questa portata. Passo dopo passo riqualificheremo l'intero quartiere e torniamo a vedere l'alba» conclude.

I lavori per il ripristino dell'impianto fognario - per circa 40mila euro - dureranno una decina di giorni. Interessano un tratto a servizio di tre scale del condominio del civico 15 per un totale di cinquanta abitazioni di cui solo cinque di proprietà privata. Le altre sono di proprietà del Comune di Napoli e, quindi, in gestione all'azienda municipalizzata 'Napoli Servizi' che coprirà una buona parte del costo dell'intervento, così come specifica Lomasto.

