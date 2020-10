Nelle palazzine del «rione Conocal» di Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli, da tempo i residenti attendono un intervento risolutivo per arginare la fuoriuscita di liquami dalla fogna. Il problema si registra in via Arturo Toscanini 15 e, in particolare, ai piedi della scala D. Quanto fuoriesce dall'impianto fognario invade il cortile d'ingresso e gli spazi adiacenti. Una situazione igienico-sanitaria preoccupante, specie in questo periodo di emergenza per la diffusione del coronavirus.

La circostanza è stata già denunciata in piena estate dal consigliere della VI municipalità del Comune di Napoli Simone Natullo ed ora nuovamente segnalata a tutti gli organi competenti, tra cui la Napoli Servizi che ordinariamente si occupa della manutenzione dei complessi di edilizia pubblica residenziale. In queste ore, come esattamente ad agosto, il problema si presenta particolarmente grave, con una fastidiosa puzza avvertita dai residenti e con particolari disagi per chi abita ai primi piani delle diverse palazzine.

Il problema riguarda l'intero tratto fognario: a spiegarlo è l'amministratore di condominio che gestisce le diverse scale di via Arturo Toscanini per conto dell'azienda municipalizzata del Comune di Napoli. L'amministratore conosce bene la circostanza segnalatagli sia dai legittimi assegnatari degli alloggi sia dai condomini privati.

Per risolvere definitivamente il grave disagio occorrono interventi che costano tra i quarantamila e i cinquantamila euro: è necessario ricostruire il tratto fognario, sicuramente usurato e probabilmente non progettato in maniera adeguata a sopportare un consistente carico di liquami. Per i lavori ogni famiglia proprietaria di un alloggio dovrebbe pagare circa mille euro e la quota per gli assegnatari sarebbe coperta dalla Napoli Servizi.

Per procedere ai lavori, però, occorre una delibera dell'assemblea dei condomini che autorizzi l'amministratore alla spesa e all'incarico a una impresa. Dunque, al momento non si conoscono i tempi di risoluzione del disagio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA