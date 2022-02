Controlli a Napoli nel rione della Bussola, nel mirino degli agenti persone e veicoli

Ottantasei persone sottoposte a controlli, 34 delle quali risultate con precedenti di polizia, controllati 49 veicoli di cui tre sottoposti a sequestro amministrativo e contestate sei violazioni del codice della strada, per mancata copertura assicurativa, per guida di veicolo già sottoposto a sequestro e per circolazione a bordo di veicolo privo di targa.

È il bilancio di un'operazione alto Impatto disposta dalla questura di Napoli nel rione della Bussola che ha visti impegnati gli agenti del commissariato Secondigliano e della polizia locale, con il supporto dei nibbio dell'ufficio prevenzione generale e del reparto prevenzione crimine Campania. Nel coeso dell'operazione sono state anche sequestrate 16 autovetture e un motoveicolo abbandonati in strada.