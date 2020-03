Raffica di controlli e denunce anche nel comune di Qualiano. Molte delle persone fermate in strada dagli agenti della municipale si sono inventate le scuse più assurde per aggirare i controlli; altri invece non ne avevano nemmeno una plausibile.

Sanzionate una decina di persone e, tra queste, un uomo, residente a Villaricca, che si stava facendo consegnare bottiglie di vetro per imbottigliare il vino e una donna, residente a Giugliano, giunta a Qualiano per comprare le sigarette. A darne notizia è il sindaco Raffaele De Leonardis. Per loro sono scattate le sanzioni contenute nei decreti governativi. A Marano, invece, quattro persone denunciate mentre eseguivano un trasloco.

