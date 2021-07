Covid Campania, altri 98 positivi e 11 morti. Incide contagi stabile

Dimuiscono i nuovi positivi e resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania, sempre ai minimi dall'esplosione della seconda ondata: oggi il virus fa registrare 98 positivi su 6.200 tamponi molecolari esaminati, 9 in meno di ieri con 1.104 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo l'1,58% dei test, poco più di ieri quando l'indice di contagio era all'1,46%, in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

Complessivamente, sale a 7.499 il numero di vittime con gli 11 decessi registrati ieri (8 «deceduti in precedenza ma registrati ieri», precisa l'Unità di crisi della Regione Campania). In calo i numeri dei ricoveri ospedalieri: 212 ricoverati con sintomi, 5 in meno di ieri, e 18 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri.