Questa mattina l’associazione albergatori delle isole di Ischia e Procida, aderente alla Federalberghi, ha donato all’Ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno il macchinario «Snibe Diagnostic Maglumi 600» che consente di effettuare i test rapidi per riscontrare le eventuali positività al Covid 19. «Abbiamo donato anche un primo lotto di kit per effettuare i test», spiega il presidente della Federalberghi isolana, Luca D’Ambra. «L’individuazione di questa apparecchiatura - aggiunge - è avvenuta di concerto con i tecnici dell’Asl Na 2 Nord e i responsabili del nosocomio isolano. Essa consentirà di velocizzare l’accertamento di eventuali casi positivi al virus attraverso la ricerca degli anticorpi».

In prospettiva, il macchinario – quando sarà terminata l’emergenza - potrà essere utilizzato anche per ulteriori test utili alla regolare attività sanitaria. «Un ringraziamento – conclude D’Ambra - va alla generosità dei soci e soprattutto agli operatori sanitari dell’Ospedale Rizzoli per la loro preziosa opera e a tutti i lavoratori che in questo periodo svolgono il loro compito per tutti noi».

