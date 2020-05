Fine dell'incubo per Armando Torcasio, il 24 enne di Marano rimasto bloccato per diversi mesi nella cittadina austriaca di Klagenfurt. Nella tarda serata di ieri il rientro in Italia. A riportarlo a Marano un lungo viaggio in treno, intrapreso dopo mille intoppi ed ostacoli burocratici, che ha permesso al giovane barman di riabbracciare mamma Teresa e i suoi familiari.

LEGGI ANCHE Pesca di frodo, maxi sequestro nelle acque davanti il porto di Scario

La mamma del 24 enne, che si era recato in Austria per cercare lavoro, nei giorni scorsi aveva lanciato diversi appelli e chiesto aiuto delle istituzioni locali e nazionali. "Solo in pochi, qualche privato perlopiù - racconta la mamma di Armando - ci hanno dato una mano affinché la vicenda si sbloccasse positivamente".

© RIPRODUZIONE RISERVATA