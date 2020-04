LEGGI ANCHE

MASSA DI SOMMA. È guarito dal contagio da Covid-19,, l’ex sindaco della città ai piedi del Vesuvio – risultato positivo al coronavirus lo scorso 17 marzo, dopo il rientro dalla provincia di Bergamo dove lavora nella guardia di finanza – è stato sottoposto a doppio tampone: i tests sono stati eseguiti a distanza di alcuni giorni l’uno dall’altro, cui hanno dato entrambi esito negativo. La notizia comunicata dall’Asl dipartimento di Prevenzione del secondo tampone negativo è di questa mattina.: “Per il momento resterò ancora a casa dal momento che il periodo di malattia, per fortuna senza gravi complicanze respiratorie, mi ha comunque debilitato. Ci sarà tempo – conclude Zeno – per uscire”.Per quanto riguarda il ruolo da consigliere comunale e presidente della commissione comunale di Statuto e regolamento il lavoro proseguirà da casa, in smart working, mentre da rappresentante delle fiamme gialle della bergamasca ci sarà tempo per rientrare al lavoro in caserma. All’epoca dei primi contagi, un mese fa, Antonio Zeno, l’unico caso di contagio a Massa di Somma, come altri operatori di polizia e addetti di sanità fu impegnato in prima linea in attività lavorative nei territori colpiti da settimane dal Coronavirus, dove è stato facilmente esposto a contagio. “Non potete nemmeno immaginare come si stia lottando in certe regioni – aveva raccontato in quei giorni del contagio L'invito assoluto - ribadisce Zeno - a restare a casa perché solo così ognuno di voi potrà evitarlo. Io la mia parte l'ho fatta da subito isolandomi anche senza sintomi e a breve terminerò anche lo stato di quarantena”.