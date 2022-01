Covid a Napoli, l'odissea di Capodanno di una donna in crisi di ossigeno e con la figlia positiva in casa

Odissea di Capodanno per una donna di Marano. Nel cuore della notte, in piena crisi di ossigeno, è stata trasportata d'urgenza in ospedale. È stata visitata dai medici del Cotugno. Il trasporto in ospedale è avvenuto dopo giorni durante i quali la donna lamentava febbre e carenza d'ossigeno. Era sola in casa con la figlia minorenne, tra l'altro positiva al Covid.

A nulla sarebbero valse, secondo il racconto di amici e familiari, le richieste di intervento (nei giorni precedenti) alle strutture sanitarie deputate alle visite domiciliari. È stato il figlio, residente a Pozzuoli, a trasportarla nel cuore della notte in ospedale e a sollecitare il ricovero.