Scuola in Campania, De Luca: «Riapriamo le medie con tamponi salivari e classi sentinella»

«Se i nostri concittadini ci daranno una mano e ci impegniamo per settembre o ottobre per completare la campagna di vaccinazione, noi a fine ottobre usciamo dal calvario». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. «Al momento sono 7,2 milioni le vaccinazioni fatte - spiega - 3,8 milioni persone hanno fatto almeno una dose, 3,25 milioni persone sono immunizzate».

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Campania zona rossa: sono sette le regioni d'Italia ad alto... L'EPIDEMIA Covid a Napoli, ospedale Cotugno tutto esaurito: «Peggio di un... IL DRAMMA Afghanistan, a Napoli altri 40 afghani ma c'è un positivo...

La priorità, adesso, è completare la vaccinazione della popolazione studentesca, soprattutto della fascia 15-18 anni. «Abbiamo deciso di riprendere in presenza», spiega il governatore. E snocciola i numeri: «Nella fascia 12-19 anni ci sono 500mila giovani e già hanno aderito 282 mila. Se calcoliamo la fascia per le medie superiori dobbiamo fare altre 100mila vaccinazioni, non è un numero fuori portata. Per le medie, invece, pensiamo di procedere con i tamponi salivari e le classi sentinella, un campione per controllare in alcuni istituti in ogni provincia quello che succede».