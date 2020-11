Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, ha disposto la ripresa dell'attività educativo-didattica in presenza a partire da lunedì prossimo, 30 novembre. Il provvedimento riguarda le scuole materne e primarie, dalla prima alla quinta classe, e le prime classi delle scuole secondarie di primo grado. La decisione, informa una nota del sindaco, è stata presa «in accordo con l'assessore alla Pubblica Istruzione e il ritorno in classe sarà consentito salvo ulteriori o diversi provvedimenti adottati dal governo o dalla Regione Campania».

A Pozzuoli il blocco dell'attività scolastica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado fu deciso a fine ottobre, qualche settimana prima che nella regione Campania scattasse la 'zona rossà per il crescente numero di contagi da Covid 19 che si stavano verificando in città.

