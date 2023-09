Filomena Liccardi nuovo primario del pronto soccorso del Cardarelli

«Sono felice dell'incarico ricevuto e lo vivo con grande senso di responsabilità. Conosco benissimo le grandi capacità del nostro Pronto Soccorso e le problematiche che lo caratterizzano». Lo ha detto Filomena Liccardi, nuovo primario del Pronto Soccorso e Obi del Cardarelli di Napoli. Liccardi era la vice di Fiorella Paladino, primario del Pronto Soccorso per molti anni e dal 1 settembre andata in pensione. «Lavorerò - ha detto Liccardi - insieme a tutti i colleghi del Pronto Soccorso per mettere a punto procedure e percorsi che possano permetterci di migliorare ulteriormente l'assistenza ai nostri pazienti e di facilitare la nostra attività». Il nuovo primario comincia a lavorare nel periodo di nuovi lavori di miglioramento di una parte del Pronto Soccorso.

Il ruolo di primario è stato assegnato con un concorso che si è concluso a inizio settembre a cui si erano candidati sette professionisti provenienti da Campania, Basilicata, Calabria e Lombardia, di cui tre già avevano un incarico di primario.

Liccardi vanta una grande competenza clinica e professionale nelle attività di Pronto Soccorso: 61 anni, specializzata sia in Cardiologia che in Anestesia e Rianimazione, ha speso 29 anni della sua carriera nei Pronto Soccorso del Cardarelli, di Villa Betania, dell'Ospedale Moscati di Aversa; da sette anni ricopre l'incarico di Responsabile dell'Unità di cure Subintensive presso il Pronto Soccorso-OBI del Cardarelli. Liccardi ha già svolto il ruolo di primario facente funzione a partire dallo scorso marzo, sostituendo il precedente Direttore: la dottoressa Fiorella Paladino, assente per ferie, in previsione del pensionamento.

Al Cardarelli è stata anche nominata Manuela Priolo come nuovo primario della Genetica Medica e di Laboratorio. Priolo ha oltre 60 pubblicazioni scientifiche su riviste e vanta un'esperienza di diciannove anni in unità di assistenza di Genetica Medica, oltre ad essere stata per 12 anni la coordinatrice dell'area sud per il registro malattie rare della regione Calabria.