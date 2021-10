Disperso sui Lattari mentre cercava funghi, Vincenzo salvato a notte fonda

Gragnano. Era partito nel pomeriggio per i boschi dei monti Lattari alla ricerca di funghi, ma poco prima del tramonto ha perso l'orientamento e non è riuscito a rientrare a casa. Dopo ore di ricerche e apprensione, Vincenzo Nastro, un 34enne di Gragnano è stato rintracciato e tratto in salvo dai carabinieri e da alcuni volontari lungo i sentieri del monte Megano.

APPROFONDIMENTI IL RAID Gomme auto bucate con i chiodi, nel mirino i cercatori di funghi L'OPERAZIONE Si perdono nei boschi per i funghi, tre persone salvate in Irpinia LA DISAVVENTURA Va a funghi e si perde nei boschi: 58enne salvata dopo ore

Poco dopo il tramonto di ieri, il 34enne si è reso conto di non essere più in grado di orientarsi nel buio ed ha allertato i familiari prima che il cellulare si spegnesse. Quell'ultimo segnale lasciato dal gps ha permesso ai carabinieri della stazione di Gragnano di riuscire a rintracciare Nastro, poi raggiunto sul posto da un gruppo di volontari poco dopo la mezzanotte.

Spaventato ma in buone condizioni, il 34enne aveva atteso i soccorritori, impegnati dalle 20 circa nelle ricerche, rese ancora più complicate dal buio e dalla difficoltà di muoversi lungo alcuni di quei sentieri senza le attrezzature adatte e la giusta illuminazione. Una volta rientrato a casa, Vincenzo Nastro ha ringraziato i suoi soccorritori pubblicando sui social una foto.