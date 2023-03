Sconosciuti hanno sventrato il totem che in piazza Dante conteneva un defibrillatore. Utilissimo in caso di emergenza per qualche passante o per qualche pendolare: il totem, ormai rotto, che conteneva il defibrillatore, è installato dinanzi alle scale di accesso alla sottostante stazione della metropolitana Linea 1. Sono in corso verifiche sulle telecamere installate in zona per risalire ai responsabili del furto.

