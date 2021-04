Impianto idrico in tilt a Marano, migliaia di litri d'acqua invadano le strade

Migliaia di litri d'acqua potabile in fumo. Un guasto all'impianto idrico di Marano, in località San Rocco, ha determinato l'allagamento delle strade della popolosa frazione periferica della città. Decine di segnalazioni ai vigili urbani e al personale dell'ufficio tecnico comunale. Non è il primo guasto che si verifica all'impianto della zona.

Ciclicamente, come evidenziato dai residenti della zona, l'acqua si riversa in strada. Migliaia e migliaia di litri su un tratto stradale ad alto scorrimento e caratterizzato da un'elevata pericolosità.