Incidente a Napoli nella notte di Capodanno, è morto il papà che accompagnava il figlio in ospedale

Angelo Marrone, il giovane papà residente a Marano vittima di un incidente stradale nella notte di Capodanno, è morto. Il 31 enne fu ricoverato in condizione disperate al Cardarelli dopo aver impattato contro alcune autovetture in sosta.

L'incidente si verificò a Chiaiano, in via Santa Maria a Cubito, a poche decine di metri dalla stazione metro. Angelo era alla guida di una Fiat Punto, la notte tra il 31 e l'1 gennaio, e accompagnava il figlio piccolo in ospedale, vittima di un incidente domestico. Il giovane, che dopo alcune settimane era uscito dal coma, è spirato nella notte, a quanto pare per un arresto cardiaco.

