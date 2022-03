Marano, ladri negli impianti idrici e città a secco: danneggiate le strutture

Ladri in azione nella notte nell'impianto idrico di Marano. Impianto ubicato nella zona periferica di San Rocco che serve più della metà della città. I malviventi hanno danneggiato gravemente l'impianto, portando via rame e altri materiali. Sul posti gli agenti della polizia municipale, operai e tecnici comunali. L'acqua manca e mancherà in tantissimi punti della città, per una platea di almeno 30-35 mila abitanti.

Un altro impianto idrico, il C3, si era inceppato nella notte provocando la fuoriuscita in strada di centinaia di migliaia di litri d'acqua potabile.