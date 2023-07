Napoli, affidamento gratuito per le visite al Molo San Vincenzo

Pubblicato il bando per raccogliere manifestazioni di interesse per la gestione delle visite guidate al Molo San Vincenzo. Si tratta di un progetto rivolto a enti del terzo settore e ad associazioni o imprese che esercitano attività nell’ambito della promozione sociale, culturale, destinato a coprire il tempo necessario allo svolgimento dei lavori per la riqualificazione del molo in seguito ai quali si aprirà un'altra procedura di affidamento.

La procedura avrà termine il 14 luglio alle ore 13.

Entro quella data chi vorrà partecipare all'affidamento (gratuito) potrà presenare il proprio progetto. Si tratta di visite che dovranno essere offerte in forma gratuita ai partecipanti.

Sarà necessario predisporre un portale dove raccogliere le adesioni e rispettare le norme previste dal Comune secondo il quale il progetto dovrà evidenziare:

- la conoscenza del territorio;

- la programmazione e la calendarizzazione delle visite guidate;

- le modalità di promozione e di prenotazione delle visite guidate;

- l’eventuale coordinamento con gli altri soggetti, Enti, Associazioni nella realizzazione dei propri programmi di intervento e di visite guidate;

- l’elenco di possibili iniziative significative, collegate alle visite guidate;

- modalità di finanziamento della proposta progettuale, tenuto conto che l’attività viene svolta a

titolo gratuito per il visitatore.