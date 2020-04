Monte di Procida, primo caso di contagio da Coronavirus

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Dagli ultimi tamponi effettuati è infatti risultato positivo un residente della cittadina flegrea che opera nell'ambito sanitario. L'uomo è asintomatico, ma il tampone era stato effettuato proprio per il ruolo lavorativo che riveste. Da giorni è in isolamento domiciliare, così come i suoi familiari, ai quali è stato effettuato il tampone. L'Asl ha infatti, come di consueto, operato per ricostruire i contatti avuti dal contagiato nelle ultime due settimane. Il sindaco Pugliese nell'annunciare il caso alla popolazione, ha affermato: «Questo è il momento in cui dobbiamo dare il massimo per evitare l'espandersi del contagio. Si devono rispettare in maniera ancor più rigorosa le norme. Monte di Procida sta rispondendo bene a quest'emergenza e mi sento in dovere di ringraziare l'intera macchina comunale».